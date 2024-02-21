報告：北韓飛彈在俄烏戰爭現蹤 零件來自美歐台

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）今天的最新報告顯示，俄羅斯軍方上個月在烏克蘭發射的1枚北韓彈道飛彈內含數百個源自美國、歐洲甚至台灣企業的零件。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部設在英國的調查組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）報告顯示出，北韓即便遭到嚴厲制裁，仍有辦法為武器取得西方零件，且這些武器被莫斯科當局用來攻打烏克蘭。

簡稱CAR的衝突軍備研究所在報告中寫道，他們的調查人員「判定，由朝鮮民主主義人民共和國（北韓）製造、在烏克蘭找到的一枚彈道飛彈，含有超過290個非出自國內的電子零件」。

報告指出，這些零件中，75%與在美國組成的法人組織有關，16%與歐洲的公司有關，9%與亞洲企業有關。

報告寫道，這些零件主要構成飛彈的導航系統，來源則可追溯到總部設在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的26間企業。

CAR說：「報告記載的這些零件有半數含可識別的日期碼，逾75%的識別碼顯示製造日期介於2021和2023年之間。根據這些製造日期，CAR所得結論是，這枚在（烏克蘭）哈爾科夫（Kharkiv）找到的飛彈，組裝日期不可能早於2023年3月。」

CAR報告並未點名製造這些零件的企業名稱，因為沒有證據顯示這些廠商蓄意將零件輸往北韓，反倒可能是廠商一把貨品賣給各個國際批發商，零件便被移轉到茫茫全球供應鏈某處。

CAR調查人員表示，他們因此偏向與這些廠商合作來嘗試解決問題，而不是點名讓它們蒙羞。

美國白宮1月初時曾表示，俄羅斯用來攻打烏克蘭的彈道飛彈和飛彈發射器是由北韓所提供。

西方企業零件淪為北韓飛彈生產作業背後推手的這個事實，凸顯出美國與盟友們在控制商用電子零件流向的難度，尤其是半導體零件。半導體零件一旦進入全球供應鏈，便十分難以追蹤下落。

CAR報告指出，這次發現顯示北韓「已發展出強大的採購網絡，足以不著痕跡地規避已實施了近20年的制裁措施」。

CAR並表示，旗下調查人員所分析的這枚飛彈，是今年1月2日在哈爾科夫找到取回的。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130221