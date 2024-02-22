結束西法行程 王毅稱歐洲對中國理性認知增加

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（中央社台北22日電）結束訪西班牙及法國行程的中國外長王毅表示，感受歐洲對中國的理性認知增加，明確反對脫鉤，且「有識之士開始反思去風險帶來的風險」。只要中歐加強合作，「新冷戰就打不起來，陣營對抗就搞不下去」。

據中國外交部官網發布，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議並訪問西班牙、法國後，接受中國媒體採訪時，做了上述表示。

王毅指出，感覺歐洲對中國的「理性認知」在增加，認為中國的發展符合歷史的邏輯，歐洲對此不應懼怕更不應拒絕。歐洲對於加強中歐各層級交往的態度積極，對深化務實合作熱情很高，希望經貿、能源、綠色、數位、教育、人文等領域合作取得更多具體成果。

他也提到，歐洲各界都明確反對「脫鉤」，開始反思去風險帶來的風險。因此也向歐洲方面強調，「去風險不能去合作，降依賴不能降互信，建立在互信基礎上的相互依存，有利於各方優勢互補，有利於加快共同發展」。

王毅稱，要對世界經濟碎片化、保護主義傾向保持警惕，繼續奉行開放政策，堅持公平競爭，維護自由貿易，避免泛安全化，抵制逆全球化。

他並稱，歐洲是中國特色大國外交的重要方向，也是實現中國式現代化的重要夥伴，「只要中歐加強合作，新冷戰就打不起來，陣營對抗就搞不下去」。

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除了中國與歐洲的關係外，王毅也談及在慕尼黑安全會議期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的會晤。

他說，美國應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實對中政策，將兩國元首舊金山會晤達成的重要共識落到實處。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，構建兩個大國正確相處之道，是歷史演進的必然要求，也是國際社會的普遍期待。雙方同意保持各領域對話溝通，並就解決地區熱點問題交換看法。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130222