葉門外海又有貨船遭飛彈攻擊 船身起火

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（中央社杜拜22日綜合外電報導）兩家海事機構表示，一艘穿越亞丁灣的船隻今天遭飛彈攻擊，導致船上起火，這是擾亂全球航運的一連串攻擊中最新一起。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示：「有一艘船遭兩枚飛彈攻擊，導致船上起火。」並補充說：「聯軍正在做出回應。」

英國海事安全公司Ambrey也表示，一艘懸掛帛琉國旗和英國擁有的雜貨船在葉門亞丁（Aden）東南方海域遭兩枚飛彈攻擊後起火。

Ambrey表示，這艘船「似乎是從泰國馬塔府（Map Ta Phut）出發，朝紅海方向前進」。還說：「建議商船遠離這艘船，小心行駛。」

目前還沒有人宣布對此攻擊負責，但先前有伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對商船進行一連串攻擊。

另外，一艘貨船遭葉門叛軍「青年運動」攻擊後，被遺棄在亞丁灣載浮載沉，本週可能被拖往吉布地（ Djibouti）。

貨船營運商Blue Fleet Group執行長庫里（Roy Khoury）表示，這艘貨船仍在載浮載沉，並分享昨天拍的一張照片，可以看到船尾沉入水中。

庫里說：「這艘船將被拖到吉布地，但拖船尚未抵達；兩、三天後應該就會到了。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130222