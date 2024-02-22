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丹麥跟進德英法 與烏克蘭簽署10年安全協議

2024/2/22 21:48
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（中央社哥本哈根22日綜合外電報導）烏克蘭最堅實的盟邦之一丹麥今天表示，已與基輔達成為期10年的安全協議。德國、英國和法國最近也都已與烏克蘭簽署了類似協議。

法新社報導，丹麥外交部發布聲明說，「這意味在雙邊政治協議下，將建立一個為了未來10年的軍事和民間支援架構」，並將由丹麥的烏克蘭基金提供資金，目前基金總值為691億丹麥克朗（約新台幣3179億元）。

路透社報導，丹麥今天還宣布向烏克蘭提供價值17億丹麥克朗（約新台幣78億元）的新一批軍事援助，並緊急呼籲盟國加緊捐助烏克蘭，協助其進行與俄羅斯的戰爭。

這使得自從俄羅斯2年前對烏克蘭發動全面侵略以來，丹麥捐助烏克蘭的總額達到333億丹麥克朗（約新台幣1532億元）。北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥一直堅定支持烏克蘭，其提供的軍援相較於經濟規模也是烏克蘭最大軍援國之一。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130222

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