AT&T等美國電信服務大斷訊 影響用戶求救

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國今天發生手機大規模斷訊事件，影響數以千計美國用戶打電話和傳送簡訊，電信業巨擘AT&T說，旗下電信網路目前已恢復3/4，聯邦當局也展開調查。

美聯社根據追蹤網站Downdetector.com報導，AT&T、Cricket Wireless、威瑞森（Verizon）、T-Mobile和其他公司今天都發生手機斷訊問題，又以AT&T最為嚴重。

路透社報導，AT&T的5G網路覆蓋全美2億9000萬人，但許多用戶今天服務中斷超過9小時。

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，FCC的公共安全與國土安全局（Public Safety and Homeland Security Bureau）正在調查這起事件。

美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）也說，正在跟AT&T合作瞭解事發原因。

多個美國城市的政府部門在社群媒體平台X貼文說，這次斷訊影響到用戶撥打911求救。（譯者：楊昭彥）1130223