更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

AT&T等美國電信服務大斷訊 影響用戶求救

2024/2/23 04:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國今天發生手機大規模斷訊事件，影響數以千計美國用戶打電話和傳送簡訊，電信業巨擘AT&T說，旗下電信網路目前已恢復3/4，聯邦當局也展開調查。

美聯社根據追蹤網站Downdetector.com報導，AT&T、Cricket Wireless、威瑞森（Verizon）、T-Mobile和其他公司今天都發生手機斷訊問題，又以AT&T最為嚴重。

路透社報導，AT&T的5G網路覆蓋全美2億9000萬人，但許多用戶今天服務中斷超過9小時。

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，FCC的公共安全與國土安全局（Public Safety and Homeland Security Bureau）正在調查這起事件。

美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）也說，正在跟AT&T合作瞭解事發原因。

多個美國城市的政府部門在社群媒體平台X貼文說，這次斷訊影響到用戶撥打911求救。（譯者：楊昭彥）1130223

#AT&T
#美聯社
#美國
#路透社
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63