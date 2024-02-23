蒲亭親駕可載核彈轟炸機 恫嚇西方意味濃

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在一架可載核彈的戰略轟炸機上擔任副駕駛，這趟飛行似乎意在下個月幾乎篤定獲勝的大選前強化個人形象。

美聯社報導，蒲亭搭上Tu-160M超音速戰略轟炸機飛行約30分鐘，似乎也有意在因攻打烏克蘭而與西方關係緊張加劇之際，提醒外界注意俄羅斯的核子力量。

蒲亭昨天身著飛行服登上轟炸機，地點在喀山（Kazan）一座飛機製造廠中被白雪覆蓋的機場，那座工廠從蘇聯時代起就在生產重型轟炸機。

普亭駕駛的這架軍機是首批經過改良的轟炸機之一，具備新的發動機及航空電子設備。

蒲亭在飛行結束後對記者表示，這架新機「非常出色」，並指出與初代版本相比有很大的改進。

現年71歲的蒲亭以獨立候選人身分角逐連任。他在掌權24年期間嚴格控制俄羅斯政治體系，因此勝券在握。

俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）本月16日在獄中猝逝，讓人想起克里姆林宮對異議人士的殘酷鎮壓，不寒而慄。此事也對陷入困境的俄國反對派造成沉重打擊。

由於有意挑戰蒲亭大位的著名批評人士不是被關在監獄就是住在國外，且大多數獨立媒體都被禁了，蒲亭連任幾乎毫無懸念。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130223