美智庫：國會延遲經援太平洋島國 危及美軍戰略優勢

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）撰文指出，美國正瀕臨在印太區域鑄下地緣戰略大錯的邊緣。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登了葛羅斯曼的評論，他表示美國國會陷入黨派僵局，不僅影響美國援助烏克蘭、以色列和台灣，也導致美國去年和3個北太平洋島國簽定協議後、承諾提供它們的資金遲未通過。這3國分別為：馬紹爾群島共和國（Marshall Islands）、密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）及帛琉共和國（Palau）。

葛羅斯曼指出，這項協議稱為「自由加盟協約」（Compacts of Free Association, COFA），其獨特之處在於，美軍藉此能在一個面積等同美國本土大陸的太平洋區域內，幾乎是隨心所欲行事。同時，協議禁止這3個島國在沒有獲得美國明確首肯下，和任何其他國家建立防衛關係。

他說，自由加盟協約去年更新並展延20年，然而除非美國儘快提供其承諾的71億美元（約新台幣2243億元）；否則，上述太平洋國家將擁有做出其他安排的自由─而它們很快就會感受到必須尋找新金主的財政壓力。

葛羅斯曼強調，如果美軍捲入與中國在台灣海峽、東海或南海的衝突，或者和北韓發生衝突，自由加盟協約連同附近的北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和關島（Guam）等美國領地，將為美軍提供關鍵優勢。

舉例而言，馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）設有雷根飛彈防禦測試場（Ronald Reagan Missile Defense Test Site），密克羅尼西亞同意設置一座新的美軍基地，帛琉也歡迎華府在當地增建設施，一項建設高頻雷達系統的計畫已獲授權。

然而，這些軍事優勢如今恐怕處於危殆中。3個太平洋國家的領導人6日致函美國參議院領袖，表示重新注資對「維持」自由加盟協約至關重要。他們強調，如果資金無法到位，由於來自北京的壓力漸漲，他們的聯盟可能會受到影響。

葛羅斯曼認為，中國的利益部分來自於馬紹爾群島共和國及帛琉共和國─這兩個共和國名列台灣僅剩的12個友邦之列。2019年以來，北京說服索羅門群島（Solomon Islands）、吉里巴斯（Kiribati）和諾魯（Nauru）換邊站，諾魯最近才於1月和台灣斷交。有人猜測，吐瓦魯（Tuvalu）1月舉行國會選舉並組成新政府後，恐是下一個與台灣斷交的國家。

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）上週寫道：「中華人民共和國用『胡蘿蔔與大棒』雙管齊下，試圖改變我們的聯盟─包括停止支持台灣。」

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帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）稍早也寫道：「中華人民共和國提議，要將我們以觀光業為基礎的私營部門觀光飯店「訂好訂滿」─如果帛琉增建觀光飯店，繼續會「訂好訂滿」─還有每年為占地2英畝的『客服中心』（提供）2000萬美元資金。」

葛羅斯曼表示，美國國會持續努力推動為自由加盟協約提供資金；然而，儘管沒有議員明確反對，這項進程仍充滿不確定性。有鑑於這些島國的經濟需求，華府繼續猶豫不決恐讓它們別無選擇，只能深化與中國的往來。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130223