白俄舉行國會選舉 總統魯卡申柯稱2025年再拚連任

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（中央社明斯克25日綜合外電報導）白俄羅斯舉行國會選舉之際，白俄羅斯通訊社（BelTA）今天報導，總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表態他將於2025年再次競選總統。

路透社報導， 魯卡申柯 魯卡申柯小檔案 生日：1954年8月30日 現職：白俄羅斯總統 簡歷： 1994年7月，第一次當選白俄羅斯總統

2004年，白俄羅斯廢除了總統不得連任3次的法律，魯卡申柯得以繼續連任

2020年8月，第6度連任總統，但遭對手指控舞弊，並引發民眾上街抗議

實行親俄政策，1997年與俄羅斯結為俄白聯盟；但在2014年烏克蘭衝突中曾反對俄羅斯，並在2019年反對與俄國統一

實施鐵腕統治，拒絕接受西方式民主，並壓制言論自由、鎮壓反對派，被外界稱為「歐洲最後的獨裁者」，白俄羅斯的人權問題也遭聯合國人權委員會深度關注 看更多 關閉 投下國會和地方議會選票後，他在投票所告訴媒體記者：「告訴他們（流亡的反對派），我會投入選舉。」

他表示：「不該有不負責任的總統，拋棄追隨自己投入戰鬥的人民。」

現年69歲的魯卡申柯從1994年掌權至今，且是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最親密的盟友之一。

白俄羅斯通訊社報導，魯卡申柯回答媒體追問時說：「距離總統大選還有一年，很多事情都有可能發生變化。」

他還說：「當然，我和我們所有人、整個社會，都會對社會即將出現的變化及一年內面臨選舉的情況做出因應。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130225