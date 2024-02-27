俄人權鬥士奧羅夫直言賈禍 譴責侵烏遭判2年半
2024/2/27 22:08
（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯法院今天判處人權運動重要倡導者奧羅夫（Oleg Orlov）2年6個月徒刑，理由是他譴責俄國攻打烏克蘭。
法新社報導，現年70歲的奧羅夫是克里姆林宮打壓的最新目標，他是俄國知名人權團體「紀念」（Memorial）的重要人物。該團體曾獲頒諾貝爾和平獎。
俄國自從攻打烏克蘭以來，已加強這股鎮壓力道。
承審法官說：「本庭已裁決奧羅夫有罪，判處2年6個月徒刑...在普通管理體制流放地（服刑）。」
約200名奧羅夫支持者在法庭外的走廊上等待向他告別。奧羅夫在近日訪談中告訴法新社，對法庭審訊結果不抱任何幻想。
奧羅夫遭控在為法國網路媒體Mediapart撰寫的專欄中詆毀俄軍名聲，一審去年10月遭判罰款，相對較輕，檢方提出上訴。
俄國鎮壓行動與日俱增，儘管其他人權運動人士出逃，奧羅夫仍留在俄國。他說留在國內比在海外「更有幫助」。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130227
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