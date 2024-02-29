蒲亭控西方挑起軍備競賽 威脅戰略核武保證可用

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在對聯邦議會的國情咨文中，批評西方想要把俄羅斯拖進新軍備競賽之中，撂話戰略核武力「已經處在保證可用狀態」，但也表示準備好和美國就戰略穩定對話。

美聯社報導，俄羅斯將於3月15日至17日舉行總統大選，71歲的蒲亭（Vladimir Putin）已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

路透社報導，他在國情咨文中就烏克蘭戰爭、核能力和對西方關係等面向，對俄羅斯精英階層提供最新資訊。

法新社報導，蒲亭在更新烏克蘭戰況時說：「武裝部隊作戰能力倍增，他們有信心在許多地區挺進。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，蒲亭表示，西方尋求把俄羅斯拖進新軍備競賽之中，「從而重施1980年代的故技」。

蒲亭說：「戰略核武已經處在充分準備、保證可以使用的狀態之下…極音速匕首（Kinzhal）飛行系統不但已經服役，而且也開始在特別軍事行動中發揮高效能，打擊特定重要目標。」

俄羅斯官方以「特別軍事行動」來稱呼侵略烏克蘭的戰爭。

蒲亭說：「海基鋯石（Zircon）極音速巡弋飛彈已投入戰役。洲際射程的先鋒（Avangard）極音速裝置和佩雷斯維特（Peresvet）雷射作戰系統也在執行戰鬥任務。具無限射程的海燕式（Burevestnik）巡弋飛彈的測試正在收尾。水下無人載具海神（Poseidon）和首批量產的薩爾馬特（Sarmat）重型彈道飛彈已經交付部隊。」

他強調，俄羅斯會繼續致力研發「有用的武器系統」，並且預告很快就會公開。

不過他表示，所謂俄羅斯打算對太空部署核武的計畫「子虛烏有」。

蒲亭指出，既然瑞典和芬蘭已經加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯增強西部軍區有其必要。芬蘭和俄羅斯西北部有1340公里長的邊界。

他也撂話說，如果有任何人試圖侵犯俄羅斯，將會面臨比第二次世界大戰更嚴峻後果，因為俄羅斯現在擁有可以打擊敵人境內目標的武器。

「他們最終必須了解，我們也有武器，他們對此知之甚稔，我剛才說，我們也有可以打擊他們境內目標的武器。」

蒲亭同時指出，莫斯科準備好和美國就戰略穩定進行對話，但是他對任何強迫俄羅斯談判的嘗試予以拒絕。

他還拒絕在俄羅斯國家安全議題之外，就戰略穩定與美國進行談判的可能性。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1130229