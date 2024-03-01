海地首都槍聲頻響 幫派首腦揪眾攻擊要總理下台

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（中央社太子港29日綜合外電報導）加勒比海國家海地首都太子港（Port-au-Prince）今天爆發槍戰，一名有分量的幫派首腦表示，多個武裝團體發動協同攻擊，要讓總理亨利（Ariel Henry）下台。

法新社報導，太子港各地都聽得到槍聲，武裝團體針對警察局、警察學院和杜森國際機場（Toussaint Louverture International Airport）發動攻擊，有關當局與他們交火。

綽號「烤肉」（Barbecue）的幫派首腦查利塞爾（Jimmy Cherisier）在攻擊前於社群媒體上傳一段影片說：「今天，我們宣布所有武裝團體將採取行動，要讓總理亨利下台。」

海地近年政治動盪，陷入大規模內亂。最近幾週來，數千人走上街頭，要求亨利下台，因為他拒絕按時程計畫交出政權。

2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，根據一項政治協議，海地本應在今年2月7日前舉行選舉，亨利須將權力移交給新當選的官員，但這一切並未發生。

亨利目前人在非洲肯亞。肯亞在聯合國安全理事會授權下，正籌組一個多國任務團，以協助海地警察從幫派手中奪回控制權。

警察工會一名官員告訴法新社，至少有一名員警在今天交火中受傷。

各級學校與大專院校都停課；商業活動也停止。一名教職員告訴法新社，國立海地大學（State University of Haiti）學生一度被挾持，但很快就獲釋。他還說，至少一名學生中槍受傷。

飛機和機場航廈遇襲後，多家航空公司都取消了國內和國際航班。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130301