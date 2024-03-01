倫敦高檔地段公寓惡夜大火 11人送醫130人疏散

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國倫敦消防人員表示，倫敦高檔地帶南肯辛頓區（South Kensington）一棟住宅建物今天凌晨遭受祝融之災，11人送醫救治，約130人被當局疏散。

法新社報導，事發地點位於倫敦西南區由聯排屋改裝為公寓的「皇帝之門」（Emperor's Gate）住宅街區一所公寓，距離知名觀光景點自然歷史博物館（Natural History Museum）不遠，有15輛消防車和約百名消防人員獲報到場救火。

倫敦消防局（London Fire Brigade）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示，消防人員到場時，這所公寓5層樓建築物的一樓已經有一半面積著火。

人在現場的消防隊隊長柯林斯（Steve Collins）說：「火勢從一樓一路燒到頂樓和屋頂。消防人員努力阻止火勢延燒到鄰棟建物。」

消防人員用雲梯救下5人，另有約130名居民被當局從失火建物和周遭建物中疏散。

倫敦消防局補充表示：「約有11人因為吸入煙霧接受救治，並送醫治療。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1130301