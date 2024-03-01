亞洲首富幼子婚前趴眾星雲集 蕾哈娜祖克柏成座上賓

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（中央社印度詹姆納加1日綜合外電報導）美國歌手蕾哈娜和社群媒體Meta執行長祖克柏，今天在印度參加亞洲首富安巴尼為小兒子舉辦的奢華婚前派對，預計其他具影響力的世界名人也將出席這場盛會。

法新社報導，印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）為小兒子安南特（Anant Ambani）及未婚妻麥潛德（Radhika Merchant）精心策劃婚前派對，這場慶祝活動為期3天在週末舉行；麥潛德是印度製藥大亨的千金。

許多全球科技業領袖、產業巨頭、印度寶萊塢（Bollywood）影星、偶像明星及政治人物也將參加這場派對。

印度媒體拍攝的照片證實，蕾哈娜（Rihanna）、祖克柏（Mark Zuckerberg）與其妻普莉希拉．陳（Priscilla Chan），都在安巴尼的家鄉詹姆納加（Jamnagar）做客。

印度當地媒體報導，蕾哈娜將在今天的娛樂節目中領銜演唱，這是她自去年職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）演出後，首度公開表演。她不久前才在去年8月生下第2個孩子。

現年66歲的安巴尼是印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長，根據 「富比世」（Forbes）雜誌富豪排行榜，他是全球第十大首富，身家超過1160億美元（約新台幣3兆6690億元）。

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美國知名魔術師布雷恩（David Blaine）也預料為現場嘉賓表演魔術；微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和幾位現任及前任政治領袖也都是座上賓。

其他受邀嘉賓還包括美國前總統川普的千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）、加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）及不丹國王。印度產業巨頭阿達尼（Gautam Adani）也在受邀名單中。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130301