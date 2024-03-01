英國下議院補選以哈戰爭成焦點 前議員蓋洛威勝出

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（中央社羅契達29日綜合外電報導）英國國會下議院今天舉行羅契達（Rochdale）選區的補選，左翼候選人、前議員蓋洛威，利用選民對以色列打擊哈瑪斯戰爭的憤怒打贏這場選戰，這是他2015年以來首度重返國會。

法新社報導，這場補選因為涉及反猶太主義（anti-Semitism）而蒙上陰影。

69歲的蓋洛威（George Galloway）於1987年首次當選英國國會議員，代表不列顛工人黨（Workers Party of Britain）參選的他在這次補選領先第2高票對手近6000票，以近4成得票率贏得羅契達的議員席次。

在這場補選中，主要反對黨工黨（Labour Party）與代表該黨的候選人阿里（Azhar Ali）保持距離，因為他先前遭指控宣揚一種陰謀論：以色列允許巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月7日發動致命襲擊。

蓋洛威長期被控引起社區緊張，他這次競選羅契達的議員，主打加薩走廊（Gaza Strip）衝突這項議題。羅契達當地有30%穆斯林人口。

英國慈善團體「對抗反猶太主義運動」（Campaign Against Antisemitism）的發言人指出，蓋洛威有「故意惹怒猶太群體的惡劣紀錄」。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130301