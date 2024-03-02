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首頁 / 國際

WTO部長會議閉幕 電子商務關稅暫停令延長2年

2024/3/2 08:31
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（中央社阿布達比2日綜合外電報導）今天落幕的世界貿易組織（WTO）部長會議將電子商務關稅暫停令暫時延長兩年，但沒有達成農業和漁業協議，這讓人們對這個多邊貿易機構的有效性產生懷疑。

法新社報導，在阿布達比舉行的WTO第13屆部長會議（MC13）的成果，凸顯在地緣政治局勢緊張和威脅全球商業的經濟逆風中，該組織164個成員之間存在嚴重分歧。

一位參與談判的歐盟高級官員表示：「WTO需要一場好的危機，也許這會讓我們意識到，我們不能再繼續這樣下去了。」

在閉幕記者會上，WTO部長會議主席、阿拉伯聯合大公國對外貿易國務部長澤尤迪（Thani Al Zeyoudi）承認這些不足之處。

澤尤迪說：「儘管我們盡了最大努力，但我們未能就一些對我們許多成員來說非常重要的文本達成一致意見。」

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）則表示，此次會談是在不確定性極大的國際形勢下進行的。

她說：「我們已經取得一些重要的成就，但我們還沒有完成其他事情。」同時樂觀堅稱「玻璃杯是半滿的」。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130302

#WTO
#世界貿易組織
#伊衛拉
#法新社
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