歐盟前亞太總司長：中國低估親俄中立損中歐關係

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（中央社台北2日電）前歐盟對外事務部亞太總司長維綱近日受訪表示，中國與歐盟最重要的是經濟關係，雙方既競爭又依賴。但俄烏戰爭已經兩年，中方低估了其「親俄中立」立場對中歐關係的傷害。

中國近來大張旗鼓，盼藉法國和中華人民共和國建交60週年之際拉攏這個歐盟核心國，融化與法國及歐盟冰凍的雙邊關係，也傳出中國領導人習近平規劃訪法。

美國自由亞洲電台3月1日刊出專訪維綱（Gunnar Wiegand）內容。他目前任職美國「德國馬歇爾基金會」（German Marshal Fund of the U.S.）特聘訪問學者。2016年至2023年，他是負責歐盟與中國、印度和其他印太國家關係的主要官員之一。

維綱提到當前中歐關係棘手的問題，首先是中國低估了俄羅斯入侵烏克蘭對中歐關係造成的影響。

歐盟領導人一開始與中國接觸時都表達了希望，並鼓勵習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接觸。

他指出，中國與烏俄都有聯繫，但與俄羅斯的接觸更多，立場是「親俄中立」，從沒承認俄羅斯併吞克里米亞，或烏克蘭南部的領土。此外，雖然中國強調維持國家主權領土完整、獨立，但其立場文件並沒要求俄羅斯撤軍。

俄羅斯藉由中國的論斷基礎，認定某些國家和聯盟透過損害其他國家不可分割的安全，以獲取軍事優勢。對此原則的詮釋否定了每個國家能自我決定如何保障安全和組成聯盟的權利。

而這一權利也同樣體現在歐盟的安全架構中，包括1990年的「新歐洲巴黎憲章」和1990年「歐洲安全憲章」。

維綱強調，中國與歐盟之間最重要的就是經濟關係，但目前，中方在俄烏戰爭上採取這樣的立場不利於雙邊關係。

他說，不論是否與台灣有關，還是中國內部問題，中歐之間當然還有其他棘手的問題，但目前攸關歐洲和平與安全最重要的就是如何結束俄烏戰爭，以及如何確保侵略者不再繼續向外侵略。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130302