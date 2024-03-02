美食藥局放行 允業者宣稱優格可能降糖尿病風險

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，將允許優格製造業者宣稱這種乳製品也許能降低罹患第二型糖尿病的風險。

路透社報導，有愈來愈多美國人死於第二型糖尿病，並服用「胰妥讚」（Ozempic）等藥物加以對抗。

根據食藥局網站發布的一封信，食藥局將允許乳製品公司宣稱，根據有限的科學證據，經常食用優格，也就是每週至少食用2杯或3份優格，也許能降低罹患第二型糖尿病的風險。

法國食品巨擘達能集團（Danone SA）子公司「北美達能」（Danone North America）健康與科學事務負責人布勒曼（Amanda Blechman）表示，北美達能「注意到（支持這項主張的）證據確實在增長，且愈來愈令人信服」，因此於2018年請求食藥局對這樣的說法放行。

她說，任何一家優格製造商都將可在乳品製成的優格產品上套用這樣的說法。達能的競爭對手包括生產「優沛蕾」（Yoplait）的通用磨坊公司（General Mills），和私人公司Chobani。

根據市調公司「歐睿國際」（Euromonitor）數據，以零售銷售額來看，Chobani在2023年是美國最暢銷的優格品牌，其次是達能旗下的Dannon優格。

布勒曼說，雖然許多製造商會在優格中添加糖，研究顯示，「無論糖或脂肪的含量」，優格的好處依然存在。

食藥局在信中表示，由於擔心在含有「大量添加糖」的優格上採用這種說法，「可能會讓飲食空有熱量」，因此鼓勵業者「審慎考慮」是否要在大量添加糖的優格上套用這種說法。

布勒曼援引哈佛大學公共衛生學院（Harvard School of Public Health）營養系研究人員2014年所做的研究，內容顯示攝取較多優格，與第二型糖尿病風險較低有關。

食藥局過去也曾允許宣稱蔓越莓汁可能降低復發性泌尿道感染的機會、全穀類食物可能限制糖尿病風險等。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130302