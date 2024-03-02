視同流感 美取消COVID-19確診隔離5天

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者不再需要隔離5天。

華爾街日報指出，根據CDC今天頒布的最新版相關指南，要求民眾如今只需比照流感一樣來預防COVID-19即可。報導認為這是疫情顛覆人們生活4年後回歸正常化的又一指標。

但這份CDC的新版寬鬆指南不適用於醫護機構，包含老年安養之家這類場合。

美聯社報導，美國CDC變更長久以來的防疫指南，表示確診者若症狀輕微、有改善跡象，且和前次出現發燒症狀已經相隔1天，便可重返工作崗位或日常活動。

CDC這項調整時值COVID-19已不再像過往般構成公衛威脅。COVID-19在疫情初期是全國第3大死因，然而去年已降至第10名。

大部分人因染病痊癒或透過接種疫苗，對COVID-19已具某種程度免疫力。此外，一些專家表示反正許多人如今也沒在遵守確診後需隔離5天的指示。

美國CDC主任柯恩（Mandy Cohen）說：「我們的目標是繼續保護重症高風險者，同時確保民眾能獲得簡明易懂、容易遵守的建議。」

然而一些專家擔憂，變更防疫指南恐提高年長者或其他重症高風險者的感染風險。

華爾街日報引述CDC轄下國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）負責呼吸道病毒的專家傑克森（Brendan Jackson）指出，COVID-19畢竟與流感或其他呼吸道病毒不同。

傑克森說：「必須講清楚，COVID-19不是流感，因為它仍會造成比流感更重的病情、病癒後遺留更多後遺症。」

公衛界與醫界提醒，COVID-19依然是種一週能引發1000多人病故的疾病，而且所謂「長新冠」的病癒後遺症有可能持續數月乃至數年。（譯者：洪培英/核稿：陳亦偉）1130302