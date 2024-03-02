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加拿大嚴管外國投資電玩VR領域 防國安受威脅

2024/3/2 20:01
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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大創新、科學暨工業部部長沈潘今天表示，加拿大將嚴格管理互動式數位媒體領域的外國投資，以防止外國政府資助的行動者危害國家安全。

路透社報導，所謂的互動式數位媒體，包括電玩遊戲和虛擬實境（VR）裝置。

沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，對於「外國政府擁有或受其影響的實體」在這個領域的投資，加拿大政府將立刻開始加強審查，特別針對那些「從事活動可能對加拿大國安構成風險的國家」。

沈潘在聲明中說：「受外國政府資助或影響的敵對行動者，可能試圖...散布不實消息及操弄資訊。」

儘管他未具體指出任何國家，但加拿大過去一再指責中國和俄羅斯干預加國事務，兩國皆否認指控。

沈潘表示，從現在起，想在上述領域進行投資的外國實體，必須做出更嚴格且更長期的保證，尤其針對創意獨立性、公司治理及透明度這三方面。

加拿大政府對於外國投資提案進行審查時考量的因素，則將包括產品內容的受眾和觸及程度、產品是否有上網元素，以及投資者對於加拿大事業很可能施加控制力或影響力的程度。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130302

#VR
#加拿大
#沈潘
#路透社
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