以軍稱突襲加薩南部 擊中約50個哈瑪斯有關目標

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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已在加薩走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）加強行動，在一波閃電式空襲和砲擊中，摧毀數十個與巴勒斯坦組織「哈瑪斯」有關的目標。

路透社報導，以色列軍方表示，空軍與砲兵於6分鐘內擊中大約50個目標，試圖「強化區域內的作戰成就」。

以軍還說：「空襲期間，部隊摧毀了恐怖分子的基礎設施，並消滅都市區域民用設施內的哈瑪斯恐怖分子」。

以軍行動引發與巴勒斯坦槍手之間新的戰鬥。當地居民說，以色列戰車迅速挺進讓他們吃驚。一些家庭在社群媒體表示，街上有戰車，讓他們無法踏出家門。

巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）則表示，他們用火箭彈攻擊兩輛戰車，並炸毀以色列軍人進入的一棟建築物。

汗尤尼斯是以色列軍隊近幾週攻勢的重點。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130303