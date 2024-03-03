更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神
運動

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

哈瑪斯、美國、卡達代表團抵埃及協商 拚加薩休戰

2024/3/3 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅3日綜合外電報導）埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）今天報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」與卡達、美國的代表團已抵達埃及，準備以加薩戰爭休戰為目標，進行「新一輪協商」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列所引發的戰爭已持續將近5個月，幾個星期以來，埃及、卡達、美國政府持續斡旋談判希望讓戰鬥暫停。

它們的目標是在下週穆斯林神聖月份齋戒月（Ramadan）開始前達成休戰，但之前的談判接連失敗打擊了希望。

協商聚焦的提案內容包括：暫停戰鬥6週；哈瑪斯釋放人質，交換以色列釋放獄中巴勒斯坦囚犯；擴大運送援助品等。

路透社報導，據悉哈瑪斯代表團為首人士，是哈瑪斯在加薩的副首長哈雅（Khalil al-Hayya）。

熟知談判的巴勒斯坦官員被問到是否即將達成協議時告訴路透社，距離敲定協議還早得很。

預計以色列代表團也將抵達開羅參與談判。

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動史無前例的攻擊，根據法新社統計官方數據結果，那次攻擊共造成約1160人喪命，且絕大多數是平民。

加薩的武裝分子也擄走250名人質，根據以色列說法，目前還有130人遭劫持，其中31人推測已經死亡。

加薩衛生部今天通報，以色列對加薩的報復攻勢已造成3萬410人喪命，當中絕大多數是婦孺。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130303

#加薩
#以色列
#加薩走廊
#哈瑪斯
#以哈戰爭
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列人遭哈瑪斯俘虜 家屬帶頭遊行盼確保人質獲釋
172.30.142.201