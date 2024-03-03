慶建交75週年 韓空軍黑鷹表演隊菲律賓演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君克拉克空軍基地3日專電）韓國空軍黑鷹飛行表演隊9架T-50B表演機今天起在菲律賓克拉克空軍基地，展開3天的飛行表演，並與菲律賓空軍FA-50戰機進行友誼演出，慶祝菲韓兩國建交75週年。

韓國空軍黑鷹飛行表演隊演出首日，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）、副參謀總長寇杜拉（Arthur M. Cordura）和韓國駐菲律賓大使、韓國空軍防空管制司令部司令等人出席開幕式。

鐵歐多洛致詞表示，半個多世紀前，菲律賓派兵參與韓戰，與韓國「並肩作戰，對抗暴政、反對壓迫」，協助確保現今韓國的自由。

他說：「時至今日，我們仍然擁有相同的價值觀，並共同致力於建立自由開放的印度太平洋地區，（維護）海上航行自由，尊重國際法，反對侵犯及更強大的國家運用野蠻和純粹的武力企圖單方面改寫歷史。」

鐵歐多洛說，韓國一直是菲律賓可靠的合作夥伴，與菲國軍隊陸海空領域都協力合作。「今天，我們很榮幸邀請到黑鷹飛行表演隊，向我們展示韓國人在空中如何展現他們的氣慨。」

他表示，菲方希望藉此學習韓國空軍的現代化，以及他們在操作程序、後勤、維修等領域的一絲不苟。

菲國空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）告訴中央社，除了飛行表演和友誼演出外，菲律賓與韓國空軍每年都相互造訪，進行後勤、行政、飛行操作等主題事件交流（subject matter exchange）。

她說，韓國空軍這次訪問期間，與菲律賓空軍第5戰機聯隊交流，討論如何進行大規模兵力部署，以及戰機在國外如何部署與管理。因為菲國空軍今年預計派出戰機參與在澳洲舉行的「漆黑」（Pitch Black）多國空軍聯合演習，因此正努力學習韓國在大規模兵力部署方面的經驗。（編輯：郭中翰）1130303

韓國空軍黑鷹飛行表演隊9架T-50B表演機3日起在菲律賓克拉克空軍基地，展開3天的飛行表演。演出首日，菲律賓國防部長鐵歐多洛（中）等人出席開幕式。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月3日

韓國空軍黑鷹飛行表演隊9架T-50B表演機3日起在菲律賓克拉克空軍基地，一連3天進行飛行表演。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月3日

韓國空軍黑鷹飛行表演隊9架T-50B表演機3日起在菲律賓克拉克空軍基地，展開3天的飛行表演，並與菲律賓空軍FA-50戰機進行友誼演出。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月3日