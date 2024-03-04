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加薩激戰持續 開羅重啟談判以色列迄未宣布參加

2024/3/4 05:52
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（中央社加薩走廊3日綜合外電報導）致力加薩走廊停火的調解人士在埃及首都開羅重啟談判，但諸多癥結仍難打開。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯持續激戰同時，遭圍困的這塊巴勒斯坦土地深陷糧食短缺。

目擊者告訴法新社，以色列攻擊行動在加薩中部擊中一部提供援助的卡車，造成數人罹難；不過以軍否認那是一部運送救援物資的卡車。

具國營色彩的埃及媒體今天報導，美國、卡達和哈瑪斯（Hamas）代表抵達開羅，針對休戰6週、加強援助物資運送和以色列人質交換巴勒斯坦犯人等議題重啟談判。

然而，諸多癥結仍難突破，包括哈瑪斯要求以軍於近5個月毀滅性戰爭後全面撤出加薩走廊。截至目前沒有宣布打算參加這場開羅談判的以色列則要求提供仍遭俘虜130人所有名單，包括恐已喪生的其中逾30人。

儘管致力停戰的最新努力已經展開，以軍對加薩的轟炸和巷戰毫不手軟。

法新社記者今天深夜報導，加薩南部拉法（Rafah）和甘尤尼斯（Khan Yunis）遭遇數波空襲。

哈瑪斯治下的加薩衛生部稍早表示，過去24小時又有90名巴勒斯坦人喪生，使得自從去年10月7日以來，這場戰爭已經奪走3萬410條人命，大部分是婦女和孩童。

孿生嬰兒納依姆（Naeem Abu Anza）和威山（Wissam Abu Anza）是新增罹難者，兩人今天下葬時，母親芮尼雅（Rania）泣不成聲。親人表示，遭到轟炸時，房屋裡「只有平民」，一共造成14名家人死亡。

聯合國早已針對遭到以色列圍困的加薩發生饑荒提出警告，法國外交部批評封鎖救援物資的以色列「難辭其咎」。

美國昨天開始加入約旦和其他國家行列，以空投方式對加薩進行糧食配給。（譯者：何宏儒）1130304

#加薩
#哈瑪斯
#開羅
#以色列
#加薩走廊
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