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全球女性接受割禮者眾多 聯合國：逾2億3000萬人

2024/3/8 17:38
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（中央社紐約聯合國總部7日綜合外電報導）聯合國兒童基金會今天發布最新報告指出，全球接受過割禮的女性人數已超過2億3000萬人，儘管部分國家在禁止此事上有所進展，但從2016年以來，總人數仍增長了15%。

這份報告於國際婦女節（International Women's Day）前夕發表，報告主要作者柯帕（Claudia Coppa）說道：「確實是壞消息，這是個龐大的數字，比以往任何時候都還多。」

女性割禮包含部分或全部切除陰蒂、小陰唇，以及縫合陰道口使其變窄。

切割女性生殖器可能造成致命的出血或感染，也可能帶來長期性的影響，例如生育問題、分娩併發症、死產和性交疼痛等狀況。

針對31個普遍存在女性割禮國家的調查顯示，非洲是女性割禮倖存者人數最多的區域，超過1億4400萬人，亞洲則約有8000萬人，中東地區大約600萬人。

女性割禮倖存者總數的增加主要是因為部分國家人口成長，但聯合國兒童基金會（UNICEF）的報告強調其他地方在降低盛行率方面有所進展。

獅子山共和國的15歲至19歲女性接受割禮比例，在近30年間從95%下降到61%。

衣索比亞、布吉納法索和肯亞等國的比例也大幅下滑。

但索馬利亞的15歲至49歲女性中，有高達99%接受過割禮，這項比例在幾內亞是95%，吉布地為90%，馬利是89%。

聯合國兒童基金會負責人羅素（Catherine Russell）透過聲明表示：「我們也看到一個令人擔憂的趨勢，愈來愈多女孩子於更年輕的時候就接受割禮，許多人甚至是在5歲生日之前。」

他還說：「我們需要更加努力，來終結這種有害的習俗。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130308

#衣索比亞
#聯合國
#聯合國兒童基金會
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