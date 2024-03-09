阿根廷婦女節遊行 集結國會前街頭怒吼三不

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯9日專電）阿根廷女性示威者於8日國際婦女節集結首都布宜諾斯艾利斯國會前街頭，為女性權益發聲，高喊合法墮胎、反對饑餓。左派女權團體更呼籲以全國性罷工，表達對米雷伊政府施行的新政策不滿。

阿根廷女性示威者主張「三不」：不害怕、不失業、不要米雷伊（Javier Milei，阿根廷總統）。

婦女節遊行現場大部分女性穿戴訴求合法墮胎權的綠色服裝配件及譴責對婦女暴力行為的紫色物件，高舉綠色手帕揮舞是阿根廷國際婦女節遊行的傳統。今年遊行者呼口號「我們是潮汐，我們將是海嘯」，盼望集結女性的力量向米雷伊表達反對饑餓、緊縮政策、緊急法令和捍衛合法墮胎。

女權運動組織「一個都不能少」（Ni Una Menos）和布宜諾斯艾利斯市合法、安全和自由墮胎權全國運動 （Camp Aborto CABA）共同發起遊行，數十個婦女團體發文聲援。在遊行尾聲列舉阿根廷在權利方面遭遇的挫折，提出對當前經濟危機的要求，這場危機尤其影響到婦女、女同性戀者和跨性別者，並高唱「沒有跳動的人，就是投個米雷伊」。

遊行隊伍士氣高昂，集結超過40個團體，許多遊行者高舉「恐懼再度回鍋」標語表達女性權益倒退。遊行途中不時以唱歌、跳舞，表達追求性別平等和女性自由的理念，也有塗鴉藝術家在現場畫下訴求標語：「三八婦女節，一個都不能少，也不能失業。」

塗鴉藝術家米蘭達（Miranda）表示，阿根廷正面臨非常嚴重的危機，藉由遊行呼籲政府面對現況處理。

今年布宜諾斯艾利斯遊行人數較往年增加，許多女性強調除了為女權發聲，更是為了近幾個月阿根廷經濟議題前來。居住在首都的娜蒂耶（Nadie）向記者說，好幾年沒參加婦女節遊行，但去年12月她遭解雇，現在找不到工作，覺得都是米雷伊上台施行的政策導致。

公立中學老師索雷亞（Solea）說，不沉默、勇於發聲，要讓政府了解婦女現在面臨的飢餓和該擁有的權利。米雷伊上任後縮減公家部門工作，不再為食堂發送食物，讓她許多同事非常後悔支持米雷伊。

高舉「為了姪女未來而遊行」的大學生瓦倫蒂娜（Valetina）和馬利（Marie）希望阿根廷的環境讓婦女孩童能更安全的生活，認為阿根廷歷屆政府未能在女性權益政策發揮良好，米雷伊政府表現更是差勁。

米雷伊（Javier Milei）在婦女節當天宣布，總統府玫瑰宮中婦女大廳更名為英雄大廳。米雷伊上任後將前任總統艾伯托‧費南德茲（Alberto Fernadez）所成立婦女、性別和多樣性部轉型為防止性別暴力科，宣布政府部門禁止引起包容性語言，引起許多女性主義者不滿。

女權主義研究員、一個都不能少的成員賈戈 （Verónica Gago）說，女權主義正以一種特殊的方式受到總統的攻擊，女權主義是用『殘酷』這個詞來定義這個政府的政策，大家正在面對這些政策。（編輯：馮昭）1130309

阿根廷2024年國際婦女節遊行，婦女集結阿根廷國會前，高舉綠色手帕呼籲正視女性權益，以標語「我們是潮汐，我們將是海嘯」，向總統米雷伊傳達現今社會面臨的飢餓及政策議題。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年3月8日

阿根廷2024年國際婦女節遊行。遊行隊伍裝扮成女戰士，佐以舞蹈及歌唱，宣示女性爭取平等及自由的權利。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年3月8日

阿根廷2024年婦女節遊行，年輕女性舉著「我的恐懼再度回來」指出，現任政府許多政策使女性對未來有更多擔憂。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利攝 113年3月9日