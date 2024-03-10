美索不達米亞古城旁蓋新教堂 伊拉克盼基督徒朝聖

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（中央社巴格達10日綜合外電報導）伊拉克在美索不達米亞古城吾珥（Ur，又譯烏爾）附近新建一座教堂，教堂鐘聲上週首次響起，以吸引基督教朝聖者重返伊拉克。伊拉克是世界最古老基督教社群之一的故鄉。

路透社報導，這座教堂在金字塔形吾珥大塔廟（Ziggurat of Ur）附近，是從沙漠平原拔地而起的多座建築之一。傳統上，吾珥據信是先知亞伯拉罕（Abraham）的出生地，教宗方濟各（Pope Francis）3年前也曾造訪吾珥。

這座教堂將在本月完工，教堂尖塔上週才安裝好用伊拉克傳統黃泥磚製作的巨鐘，工人們也擦亮了色彩鮮艷的巨型彩色玻璃窗。

伊拉克濟加爾省（Dhi Qar）負責管理古蹟及古物的官員魯梅（Shamil al-Rumaid）指出：「這座教堂就蓋在…吾珥古城的考古遺址附近，以便我們來自世界各國的眾多基督徒兄弟能來此參觀。」

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伊拉克本有豐富多元的基督教社群，然而這些社群先是在2000年代初期蓋達組織（Al-Queda）崛起之下遭到屠害，之後受極端組織伊斯蘭國（Islamic State）殺戮。2014至2017年期間，伊斯蘭國殘酷迫害基督徒及信奉其他信仰或教派的少數族群。

2017年伊斯蘭國在伊拉克被擊敗後，基督教社群一直致力重振，但為高失業率所困，而且歷史上基督徒聚居的地區有些仍受武裝團體控制，導致他們難以重返故土。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130310