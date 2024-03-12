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中國提南海解決方案 菲律賓：不符合國家利益

2024/3/12 14:53（3/12 15:21 更新）
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菲律賓3月5日表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致隊員受傷。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
菲律賓3月5日表示，該國海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致隊員受傷。（圖取自twitter.com/jaytaryela）
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（中央社馬尼拉12日綜合外電報導）菲律賓外交部今天表示，已收到中國提出幾項與海事有關的提案，但因提案違背菲律賓國家利益，菲國不予考慮。

路透社報導，菲律賓外交部表示，中國提出的建議中，有一項「堅持採取將被視為默認或承認中國控制和管理仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的行動」，菲律賓「不會考慮這樣的建議」，因為這違反其憲法或國際法。

菲律賓外交部是在回應「馬尼拉時報」（Manila Times）報導時，做出上述表示。報導引述匿名中國高官指出，北京提議讓南海爭議地區情勢正常化，菲律賓政府卻沒有採取行動。

菲律賓外交部在聲明中寫道：「打從一開始，外交部就希望強調，菲律賓正以最大的誠意和善意進行這些秘密談判，因此，我們對中國披露雙邊討論的敏感細節感到驚訝。」

「馬尼拉時報」引述中國官員的話報導，中國提交11份概念文件，提議管理仁愛暗沙和黃岩島（Scarborough Shoal）漁權問題的方法。

菲律賓外交部也否認中國官員指菲國毫無作為的說法，表示「菲律賓政府絕未忽視中方建議」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130312

#中國
#菲律賓
#菲律賓外交部
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