波音公司吹哨者作證後驟逝 明顯死於自殺

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（中央社查爾斯頓12日綜合外電報導）美國南卡羅來納州當局指出，飛機製造商波音（Boeing）前員工巴奈特（John Barnett）被發現已經過世，明顯死於自殺。他生前是波音公司吹哨者，對該公司生產問題表達擔憂。

路透社報導，南卡羅來納州驗屍官辦公室今天證實，現年62歲的巴奈特死於自己造成的槍傷。該辦公室稱南卡查爾斯頓市（Charleston City）警方正進行調查，但未透露其他細節。

英國廣播公司（BBC）報導，巴奈特在波音工作32年，於2017年退休。在過世前幾天，他持續為一場針對波音的吹哨者官司提供證詞。

巴奈特的律師諾爾斯（Brian Knowles）未對詢問作出回應。但諾爾斯曾告訴「企業犯罪報導者」（Corporate Crime Reporter），巴奈特持續為一場與波音787型夢幻客機（Dreamliner）生產有關的吹哨者訴訟作證。

對此，波音公司發表聲明指出：「我們對巴奈特先生的逝世感到悲痛，我們心繫他的親友。」（譯者：陳正健）1130312

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