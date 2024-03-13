經以色列克瑞沙洛關卡 摩洛哥走陸路運加薩物資

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（中央社摩洛哥拉巴特12日綜合外電報導）摩洛哥外交消息人士表示，摩洛哥為巴勒斯坦人運送的人道救援物資，已開始經由以色列克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡透過陸路進入加薩走廊。

法新社報導，摩洛哥外交部在聲明中說：「摩洛哥是第一個透過這條前所未見的陸路運輸人道援助的國家。」

以色列官員無法立即證實，摩洛哥的行動是否為首度經由以色列領土以此陸路提供外國援助的行動。

消息人士告訴路透社，40公噸的援助物資正透過卡車運往加薩走廊（Gaza Strip）北部，摩洛哥政府因與以色列有建立外交關係，得以採用陸路。摩洛哥2020年與以色列恢復外交關係。

這名不具名消息人士說，援助物資先以空運方式送到以色列，然後在克瑞沙洛邊界關卡裝上巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）的卡車，紅新月會將確保援助物資送達加薩北部貧困地區。

消息人士還說，這些卡車經克瑞沙洛邊界關卡進入加薩走廊，避免經由加薩與埃及邊境的拉法（Rafah）邊界關卡或空投物資的複雜作業。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒5個月，以色列在加薩的軍事行動讓平民陷入絕望的境地。國際援助官員表示，當地兒童挨餓瀕臨死亡，由於難以向加薩走廊運送物資，饑荒迫在眉睫。

摩洛哥外交部在聲明中說：「這批援助恰逢穆斯林的齋戒月（Ramadan）開始，目的是減輕巴勒斯坦人民苦難，特別是最弱勢族群。」

自加薩的以哈戰爭爆發以來，摩洛哥許多城市出現抗議活動聲援巴勒斯坦人。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130313