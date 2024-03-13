歐洲議會通過人工智慧法 依風險高低管理AI應用

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）歐洲議會大會今天通過全球最早出爐的人工智慧法案，將根據風險高低來管理這項新科技，包括社會評分、透過網路或監視器抓取民眾臉部影像以建立人臉辨識系統等，都在禁止之列。

歐洲議會（European Parliament）在史特拉斯堡召開大會投票通過「人工智慧法」（AI Act），為歐盟境內的人工智慧開發和應用建立規則。

在該法之下屬於最高風險而被禁止的AI應用方式，包括使用敏感的個人特癥來建立生物辨識歸類系統，例如政治立場、宗教信仰、種族或性傾向；從網路或監視器（CCTV）蒐集不特定對象的臉部畫面，用以開發臉部辨識資料庫；在工作場所或教育機構進行情緒辨識；根據個人特性或行為進行社會評分等。

社會評分、監看上課投入程度的情緒辨識及各種人臉資訊蒐集等，都是在中國發生的人工智慧運用現象。

不過，歐盟AI法另為執法目的提供例外，包括為了尋找綁架肉票等犯罪被害人、防範特定恐怖活動、搜尋定位重罪嫌犯等情況，可運用AI進行前述禁止行為，但須事先取得法院同意並限定時間和區域。

該法也禁止將AI用來挖掘使用者的弱點，例如行動不便、年齡、社會經濟地位等，以及透過AI操弄人類行為，使其失去自由意志。

此外，像是運用在關鍵基礎設施、教育、僱用、健康或金融服務等領域的人工智慧系統則被列為「高風險」，系統開發經營者有義務評估並降低風險、透明化並確保系統運作時有真人在監督。

針對沒有特定使用目的之「一般用途型AI」（General Purpose AI），歐盟AI法要求須有一定透明度，包括公布訓練模型所用到的內容，並遵守著作權法規。例如ChatGPT就屬一般用途型AI，可用於寫文章、編曲、作報告、當然也可能被有心人用來協助犯罪。

根據議會與歐盟部長理事會（Council of the European Union）去年12月對此法案的初步意見，將責成歐盟執行委員會（European Commission）建立對一般用途型AI在資安、透明度和風險管理上的基本要求。

歐盟AI法試圖在防弊與興利間取得平衡，因此也設有各成員國可訂定為鼓勵創新而暫免特定法律嚴管的沙盒（sandbox）等規定。

違反此法將可能被處以750萬歐元至3500萬歐元（約新台幣2.6億至12億元）或企業全球營收1.5%至7%範圍內的罰款。

主責這套法案的議員圖朵拉齊（Dragos Tudorache）今天在記者會表示，該法只是「一段更長遠旅程的開端」，因為AI技術持續發展，包括軍事領域等，人們進入一個全新的世界，而法律須跟上科技的演變。

此法案已在去年12月經議會與部長理事會兩個歐盟立法機構達成暫時性共識，議會今天投票後，尚待部長理事會正式同意、刊登公報後才生效。（編輯：高照芬）1130313