俄羅斯總統大選前 烏軍無人機連2天空襲俄煉油廠

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）烏克蘭今天連續第2天出動無人機猛烈轟炸俄羅斯數座煉油廠，造成其中1座煉油廠起火。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）稱此舉試圖干擾該國本周登場的總統大選。

路透社報導，這起攻擊造成俄羅斯石油公司（Rosneft）最大的1座煉油廠起火燃燒。

在過去2年多的俄烏戰爭中，俄烏雙方都曾使用無人機轟炸對方的重要基礎設施、軍事設施和兵力集中的地區。不過，基輔當局過去數月擴大攻擊俄國的煉油和能源設施。

俄國官員表示，昨天烏軍一波空襲，重創路克石油公司（Lukoil）位於下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）的NORSI煉油廠後，今天轉向空襲羅斯托夫州（Rostov）和利珊州（Ryazan）的煉油廠。

羅斯托夫州長戈盧別夫（Vasily Golubev）表示，這次攻擊並未造成人員傷亡，但當地受到攻擊的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠被迫停止營運，受損情況正在評估中。

利珊州長馬可夫（Pavel Malkov）則說，這場空襲造成俄羅斯石油公司當地1座煉油廠起火，這是全俄國第7大煉油廠。他稍後補充說，火勢已撲滅。

烏克蘭1名消息人士向路透社表示，這起無人機攻擊由烏克蘭安全局（SBU）策劃，「我們正按部就班實施一項規劃詳細、經過深思熟慮的戰略，設法削弱俄羅斯的經濟潛力。」

消息人士說，烏克蘭國防部也在夜間出動無人機空襲俄國布土萊諾卡（Buturlinovka）1處空軍基地，及佛洛尼斯（Voronezh）1座軍用機場。

另據法新社報導，靠近烏克蘭邊境的俄國貝爾哥羅德（Belgorod）、布揚斯克（Bryansk）、庫斯克（Kursk）、佛洛尼斯等地方首長表示，烏軍在夜間出動數十架無人機，大多數遭俄軍擊毀。無人機墜落造成部分損傷，但沒有人員死亡。

其中1架無人機墜入利珊州1座煉油廠，造成廠區起火和數人受傷。利珊州位於莫斯科東南方約200公里遠。

馬可夫在社群媒體Telegram發文說：「利珊州這座煉油廠遭1架無人機攻擊。初步資訊回報有數人受傷。」他也說，該煉油廠遭攻擊後起火燃燒，「所有救援工作正持續進行中」。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130313