日本黑鷹直升機失事報告出爐 墜機直接原因不明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機去年4月墜機釀10死，陸上自衛隊的航空事故調查委員會昨天公布調查結果，得知2具發動機動力輸出相繼下降，但無法查明墜機的直接原因。

讀賣新聞報導，這架失事的黑鷹直升機2023年4月6日下午3時46分左右載著時任陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等10人，從沖繩縣宮古島基地起飛，在確認宮古島地形等狀況之際墜機，造成機上10人全數殉職。

這次墜機事故後，陸上自衛隊從海底打撈機體主要部分，回收記錄發動機動力輸出與高度的飛航資料紀錄器（FDR），並與直升機製造商、專家團隊調查原因。

調查結果顯示，當天下午3時54分44秒，這架黑鷹直升機飛行高度約330公尺，當時右側發動機的動力輸出下降，過了約37秒後，左側發動機的動力輸出也開始下降，再過大約53秒後就墜機。

飛航資料紀錄器於直升機墜毀前約4秒仍正常運作，當時飛行高度約95公尺。根據紀錄，機組人員察覺到直升機出現異常後試圖維持飛行高度。

不過直升機主體的電源中斷，導致未記錄到墜落海面時的速度、機上人員的對話內容。

關於右側發動機先發生故障，動力輸出逐漸下降，事故調查委員會推測，這可能是發動機的供油系統出現異常所致。不過，這種現象並未載入操作手冊，而且是自衛隊的直升機首度發生這種情形。

黑鷹直升機左右各有一具發動機，就算單側發動機發生故障，在設計上也能依靠另一具發動機繼續飛行，因此查明導致機體墜毀的左側發動機動力輸出下降原因成了最大焦點。

對此，事故調查委員會歸納3種可能原因，包含電力系統異常、連接駕駛艙操縱桿與發動機的電線出現異常、機組人員錯誤操作操縱桿。

不過黑鷹直升機嚴重毀損，而且又沒有生還者，因此難以查明原因。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊在日本境內7處基地部署39架同型黑鷹直升機，未來將全面檢查發動機，並把遇到2具發動機動力輸出同時下降的因應方式寫入操作手冊，以及訓練操作人員如何應對。

除了在駐屯地等處周邊設定的航線訓練飛行之外，陸上自衛隊目前暫停同型直升機的飛行訓練。

陸上自衛隊將會實施防止類似事件的對策，並向相關地方政府說明後，判斷是否全面復飛同型黑鷹直升機。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130315