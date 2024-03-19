奈及利亞週末連傳集體綁架案 逾百人遭土匪擄走

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（中央社奈及利亞首都阿布加/卡杜納18日綜合外電報導）奈及利亞居民和官員今天表示，綁匪週末期間在西北部卡杜納州發動兩起新的攻擊事件，擄走包括婦孺在內超過100人；同地區數週前有250多名學童遭擄。

法新社報導，居民和官員將卡杜納州（Kaduna）卡朱魯（Kajuru）週末發生的綁架事件歸咎於當地稱為土匪的罪犯幫派。奈國大規模綁票案頻傳，週末的綁架事件讓總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）壓力倍增。

土匪經常在奈國西北部和中北部一帶鎖定社區下手、劫掠村莊，並擄走大批居民勒索贖金，根據聯合國統計，這類暴力事件已導致約100萬人流離失所。

據路透社報導，已知槍手會將受害者強行帶入叢林深處，將他們押上數月之久，同時等候支付贖金。

根據地方政府首長加傑雷（Ibrahim Gajere）說法，槍手昨天晚間在卡朱魯車站綁走87人。他說：「他們（綁匪）持槍威脅，把他們從住家帶走。」

根據聯合國消息人士、前地方官員說法，約10公里外的多貢諾瑪社區（Dogon Noma）16日有16人被擄走。

上週，槍手從卡朱魯區另一座村莊綁走數十人。

本月早些時候，距離卡朱魯區約150公里的庫里加鎮（Kuriga）一所學校發生250多名學生被綁架事件，這是多年來最大規模的這類攻擊案之一。

奈及利亞綁架受害者在當局介入談判後通常會獲釋，不過2022年法律禁止付錢給綁匪，官員也否認有支付任何贖金。

奈及利亞風險顧問公司SBM Intelligence表示，自提努布去年5月上任以來，已記錄到4777人遭綁架。

提努布政府雖承諾解決不安全的問題，但SBM Intelligence資深分析師邁克哈利（Confidence MacHarry）上週在訪談中向法新社表示，此事迄今進展甚微。

他警告說：「奈及利亞安全架構反應不夠機敏，無法阻止這樣的威脅失控。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130319