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俄國官媒：莫斯科已撤換海軍總司令

2024/3/19 22:50
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯官媒今天證實，莫斯科當局已撤換海軍總司令。之前有報導傳出，烏克蘭多次攻擊黑海艦隊（Black Sea Fleet），造成俄艦損失慘重，使俄國海軍總司令葉夫梅諾夫遭拔官。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮已指派俄國北方艦隊（Northern Fleet）前司令莫塞葉夫（Alexander Moiseyev）擔任海軍代理總司令，取代葉夫梅諾夫（Admiral Nikolai Yevmenov）。葉夫梅諾夫從2019年5月起擔任海軍總司令。

報導說：「莫塞葉夫在一場典禮中，以俄國海軍代理總司令的頭銜介紹登場。」

俄國政府上週對莫塞葉夫的人事任命案拒絕置評。這將是俄軍高層數月以來最大的人事變動。

烏克蘭軍方聲稱，自2022年2月以來，他們已摧毀20多艘俄艦，包括本月稍早擊沉俄軍1艘巡邏艇。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130319

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