拜登與國會達成折衷協議 小幅提高阿富汗人簽證限額

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國會議員今天表示，拜登政府與共和黨籍聯邦眾議員達成折衷協議，小幅提高曾為美國政府工作的阿富汗人申辦特殊移民簽證的人數限額。

路透社報導，目前美國國會核准的「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas，SIVs）限額3萬8500份，申請者可透過該簽證取得美國公民資格，但這個數目預料將在8月美軍撤離阿富汗的3週年紀念日前後額滿。

聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）表示，這項協議允許增發1萬2000份簽證。這低於拜登政府和共和黨籍聯邦參議員之前提出的2萬份。

麥考爾在一場聽證會宣布，「白宮和國會領袖都已同意，為曾經協助美國的阿富汗國民發放1萬2000份特殊移民簽證」，這將列入國務院的海外業務資助法案中。

參與阿富汗戰爭的退伍軍人、民主黨籍聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）向路透社證實1萬2000份簽證這個數目無誤。他在眾議院主導提高阿富汗簽證人數限額的行動。

不過，這項協議遠不足以滿足阿富汗人的簽證需求，而且該計畫預計在2026年到期。

不願具名的國務院官員透露，到3月1日為止，有超過8萬名阿富汗人正在辦理簽證，其中約1/4已獲准在阿富汗境外進行最後的面試和審查。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130320