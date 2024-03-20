歐盟提動用俄被扣財產援烏方案 90%孳息買軍火

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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）歐盟執委會提出動用俄羅斯被凍結資產的方法，打算將90%孳息收入用於支援烏軍抗俄戰爭的彈藥等需求，10%用於烏克蘭重建及強化軍火產能。預估7月轉出第一筆資金25億至30億歐元（約新台幣866億元至1039億元）。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天在例行執委會議通過俄羅斯中央銀行在歐盟被凍結的資產獲利運用方案，將提到歐盟部長理事會（Council of the European Union）尋求27個成員國共識後，預期最快7月就可動支。

執委會官員在匿名簡報會說明，俄羅斯發動侵烏戰爭後，歐盟及七大工業國（G7）、澳洲等共凍結其境內的俄國官方資產共2600億歐元（約新台幣9兆元），其中2100億歐元在歐盟境內，大多為證券或現金。

相較於美國傾向沒收全部的俄國資產，歐盟則主張只動用被凍資產所產生的孳息，歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稱其為暴利（windfall profit）。

今年起，歐盟採取具體措施使俄國被凍結資金可用來支援烏克蘭。第一步是要求歐盟各國中央證券託管機構（central securities depositories，CSD）保管俄國凍結資產超過100萬歐元以上者，自2月15日起不得處理、分配股利或利息收入，而須另開帳戶。

今天提出方案則進一步針對前述另開戶的淨收入，其中3%由託管機構留用，以供轉帳等運作，97%用來援烏，但其中10%也先保留以備託管機構未來有其他成本。執委會官員估計今年這筆稅後資金約25億至30億歐元。

可用於援烏的資金中，9成將納入歐盟現有的「歐洲和平機制」（European Peace Facility, EPF）基金。EPF是歐盟援助烏克蘭武器的主要資金平台，目前已為此花掉62億元，18日歐盟外長同意在EPF下設「烏克蘭協助基金」（Ukrainian Assistance Fund）專門處理對烏軍援，並加碼50億歐元。

執委會官員表示，大比例投入EPF是為了在現成機制下快速因應烏克蘭當前最急迫的軍火需求，避免設計新機制又要耗費層層決策時間。官員並強調他們已與歐洲央行（ECB）等相關機構非正式討論過，確定所提方案可行且不會對歐元市場帶來衝擊。

至於另1成則將納入歐盟預算池，今年會先撥到歐盟2月高峰會通過設立的「烏克蘭機制」（Ukraine Facility）中，用以援助烏克蘭人道救援和戰後重建。

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執委會表示，待3月提出的「歐洲防衛投資計畫」 （European Defence Investment Programme）開始執行後，明年起前述1成資金也將有部分投入於該投資計畫，用來強化烏克蘭軍火工業。

「烏克蘭機制」框列4年共500億歐元，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在會見烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）時表示，該機制第一批款項45億歐元已撥付烏克蘭政府，預計4月審查通過烏國政府所提計畫後，將再撥款15億歐元。（編輯：高照芬）1130320