歐盟就納瓦尼之死制裁俄羅斯 通過軍援烏克蘭1722億元

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（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）歐盟外長會議今天正式通過加碼50億歐元軍援烏克蘭、制裁對謀殺俄羅斯反對派領導人納瓦尼有責任的30名俄國人員，並考慮制裁哈瑪斯恐怖組織及在巴勒斯坦屯墾區施暴的以色列人。

納瓦尼（Alexei Navalny）2月猝逝於北極圈的俄國監獄。據歐盟部長理事會（Council of the European Union）新聞稿，外長們今天同意「制裁須對謀殺納瓦尼負責的人員」。歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在會後記者會表示受制裁人數約30名。

針對加碼援助烏克蘭50億歐元（約新台幣1722億元）一案，方法是在現有「歐洲和平機制」（European Peace Facility, EPF）基金之內分設「烏克蘭協助基金」（Ukrainian Assistance Fund），這將使EPF基金總額在2021-2027歐盟長期預算區間達到170億歐元。

據歐洲政治新聞網站Politico先前報導，EPF基金目前已有61億歐元用於援助烏克蘭，這次加碼後，含已動支部分將共有110億歐元分配到烏克蘭，其餘則用以援助非洲等其他動亂地區。

不過這筆50億歐元的加碼並非全由歐盟各國拿出新資金，在歐盟預算最大貢獻來源的德國要求下，先前各國自行對烏克蘭的軍事援助也可有部分用來「扣抵」50億歐元的責任額，換言之像德國等捐贈大批武器給烏克蘭的歐盟國家，就可減少從國庫挪錢到「烏克蘭協助基金」的負擔。

歐盟部長理事會透過新聞稿強調，各國從軍火庫存、單方捐贈武器、聯合或單獨採購軍援的扣抵（即從EPF基金取回補償）在過渡期後將受限，但未言明過渡期到何時結束。

此外，外長會議也討論如何動用歐盟凍結的俄國官方資產孳息來幫助烏克蘭防衛及戰後重建。

波瑞爾在會後記者會上強調將動用的是俄國資產「暴利」收入而非本金，他也坦言雖多數成員國表示支持，但仍有部分國家想確認更多細節是否符合國際法，因此他將會再提出具體計畫。

另一方面，波瑞爾提議同時制裁巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）及以色列在西岸屯墾區施暴人員一案，則仍進展困難。

他在會前表示「感覺今天會達成共識」，會後則坦言此案仍須更多時間討論，但強調上次外長會議時此案討論結果是「不可能」，如今則進步到「有可能」，希望能盡快獲得完全同意。

自從去年10月7日哈瑪斯發動攻擊以色列，導致以國全面反擊、封鎖轟炸加薩走廊以來，歐盟各國就在巴勒斯坦人道危機和支持以色列自衛權之間擺盪。歐美雖對以國政府日益施加壓力，希望促成人道停火，但是否對以色列採取強硬態度在歐盟尚難達成共識。

波瑞爾直言，加薩在以哈戰前是世上最大的開放式監獄，如今則是最大的開放式墓地。他表示，外長會上提出的報告指出，目前加薩約7成人口陷入飢荒危機，100%人口面臨糧食緊縮，因此從賽普勒斯通往加薩的海路必須建立，以色列也須放寬更多經由陸運的人道援助。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）分別透過視訊參與這次歐盟外長會議。歐盟與布林肯除了討論大西洋兩岸合作應對俄烏戰爭及以哈戰爭，也談到中國及印太局勢。（編輯：陳慧萍）1130318