日企加強去中國化 日媒：近4年投資金額減20%

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（中央社台北21日電）日本企業2023年對亞洲投資金額17.3兆日圓（約新台幣3.7兆元），創下近10年新高，對新加坡的投資額4年增加逾3倍，但在中國投資方面，很多日本企業愈來愈謹慎，與2019年相較，投資金額減20%。

日經中文網今天報導，據日本銀行（央行）統計、日本財務省彙整的國際收支等相關數據，日本2023年對亞洲投資額為17.3兆日圓，創下過去10年來的最大規模。與疫情前的2019年相比增至1.7倍。

在受疫情影響嚴重的2020年，曾降至9兆日圓。從2019年到2023年，日本企業對全球的投資額增長1.2倍，對亞洲投資的增長尤為明顯。

日本經濟新聞對於日本企業在海外新建工廠、增加設備、收購企業等直接投資的2023年金額，與新冠疫情前的2019年進行比較，進行排名。

在增加部分，依序是是新加坡、越南、印度、菲律賓及台灣，其中對新加坡增加成長約3倍。

熟悉日本企業海外投資實際情況的日本國際貿易投資研究所的客座研究員增田耕太郎分析，新加坡政府推進的開放式創新政策奏效，研發基地正在聚集，也成為拓展亞洲業務的樞紐地區。

但反觀日企在海外有最多投資基地的中國，自2019年的1.64兆日圓減至1.31兆日圓，雖然2023年投資額仍超過1兆日圓，但對中國大陸的投資減少了20%。

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日本法人基地數量中，中國占壓倒性優勢。日本外務省發布的2022年日資企業基地數量顯示，中國大陸有3萬1324家，不僅在亞洲，在全球也最多。

報導指出，1990年代以來，由於勞動力和原材料等成本較低，日本的製造業增加了在中國的投資，但這些優勢正在消失。由於對於企業活動的縮小感到不安等原因，「去中國化」動向也在加強，轉對越南和菲律賓增加投資。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130321