布林肯：加薩停火決議草案 已提交聯合國安理會

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（中央社吉達20日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國已向聯合國安全理事會（UNSC）提出一份決議草案，要求加薩走廊（Gaza Strip）「立即停火並釋放人質」。

法新社報導，布林肯赴沙烏地阿拉伯討論以哈戰爭之際，他今天對當地媒體哈達斯（Al Hadath）透露，美方確實已向聯合國安理會提出一項決議草案，要求在加薩立即停火並釋放人質，並強烈希望各國能予以支持。

布林肯今天抵達沙烏地阿拉伯後，隨即與沙國外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）見面，接著和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）舉行會談。沙國是布林肯本次走訪中東的第一站，他明天將前往埃及，再轉赴以色列。

自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引爆以哈戰爭以來，這是布林肯第6度前往中東地區進行訪問。

美國2月底封殺阿爾及利亞要求在加薩「立即實施人道停火」的決議草案之後，美國官員一直在為另一個版本的草案進行協商。這版內容側重支持以外交手段，在當地推動用6週休戰交換釋放人質。

然而，根據外交消息人士，這版內容不太可能獲得安理會贊同，因此美方今天提交給安理會成員國的是新版本。

根據法新社看到的修改版草案，新版內容強調「必須立即展開可長久維繫的停火措施以保護各方平民，確保能運送人道救援必需物資，以及減輕民眾的痛苦…並與釋放仍被扣留的人質一同實施。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130321