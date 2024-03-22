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印尼總統當選人普拉伯沃拜會他黨 討論結盟執政

2024/3/22 20:03
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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天拜會國家民主黨，邀請該黨加入新政府。國家民主黨主席蘇雅沒有表態是否參與結盟，但也未排除這種可能性。

國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃今天到國家民主黨（Nasdem）總部，拜會黨主席蘇雅（Surya Paloh）。蘇雅在幹部陪同下歡迎普拉伯沃，兩人一起在媒體前握手寒暄，臉上始終掛著笑容。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，普拉伯沃對蘇雅說：「我一直發出（合作）邀請，這樣說準確嗎？」

普拉伯沃說，所有政黨派系應在總統大選後再次團結，以促進繁榮。他表示，若政治菁英齊心協力，印尼就有能力取得繁榮。

普拉伯沃說，政治菁英們普遍希望團結一心，盡可能避免衝突，因此他呼籲國家民主黨加入新政府。

他說：「我深深尊重國家民主黨的立場，我們仍然是朋友，我們仍是一個家庭，我們持續愛國。讓我們在競爭後團結起來，以建設國家，這就是我想強調的訊息。」

蘇雅暗示該黨可能加入普拉伯沃的執政團隊，但仍持保留態度。他說，各有一半的可能性，表示將繼續觀察政治局勢及未來事態發展。

蘇雅領導的印尼國家黨在2月14日的總統大選中，與民族覺醒黨（PKB）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）組成的「改革聯盟」（Koalisi Perubahan）推舉前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）角逐大選。

阿尼斯在大選中得到第二高票，以24.95%的得票率落敗，他的票數明顯落後普拉伯沃。普拉伯沃共獲得9621萬4691張票，得票率58.59%。

普拉伯沃曾多次表示，不排除邀請其他總統候選人及其他政黨加入執政團隊。

他的副手吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）昨天也透露，許多政黨都表示有興趣加入未來政府。

吉伯朗說，他的陣營願意與大選的競爭對手合作，以實現國家團結與穩固。他說：「我們正朝這個方向前進，不只一個政黨表示有興趣加入我們，但我目前無法提供進一步的訊息。」（編輯：郭中翰）1130322

#普拉伯沃
#普拉伯沃
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