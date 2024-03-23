多倫多研究發現 「語速」變化是早期失智症重要警訊

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）多倫多最新研究發現，「說話速度」比「實際說出的內容」更能反映我們的大腦狀態。該研究首席研究員梅澤 （Jed Meltzer） 表示，「對早期失智症來說，『語速』可能是非常非常重要的訊號。」

多倫多星報（Toronto Star）20日報導，科學家幾十年來一直將「找詞困難」視為認知能力下降的症狀；但這項研究將重點放在過去未受足夠關注的「語速」方面，並且提供了新線索，可能改變醫界診斷失智症方法。

該研究在「老化、神經心理學和認知」（Aging, Neuropsychology, and Cognition ）同儕審查期刊發表，由專注研究老化議題的多倫多「灣巒研究教育學院」（Baycrest Academy for Research and Education）進行。

領銜研究的資深科學家梅澤表示，「思維速度似乎必然會隨年齡增長而下降，但若涉及到失智症這類大腦疾病，情況會更糟。這項研究的重要訊息是：語速是思維速度的一個指標。」

梅澤說，天生說話速度慢不代表患有失智症，但如果語速在幾週內發生巨大變化，可能是出了問題的跡象。

不過，梅澤也指出，他的研究目前以橫斷研究為主，仍須進行更多追蹤個人衰老過程等長期的縱貫研究，才能得出明確結論。

梅澤的研究要求125位18歲至90歲的健康英語使用者，在60秒內儘量詳細描述複雜圖畫，採樣其自然言語模式後，將錄音輸入人工智慧（AI）分析平均單字持續時間、停頓次數、猶豫等說話特徵。

最後，參與者完成一系列標準認知測試，測量思考速度、注意力和記憶力等「執行功能」。研究人員發現，得分較低者往往說話速度較慢，在圖片命名遊戲中表現較差。

總的來說，結果顯示「語速是與認知狀態相關的主要因素」；隨著年齡增長，人們說話速度變慢，認知和圖片命名測驗表現也會變差。

梅澤建議，在例行老齡檢查中逐年測量言語速度，是個好主意；可將「語速變化」添加到失智症標準列表中。

然而，卑詩大學（UBC）老年醫學華裔教授黃耀明（Roger Wong）評論表示，該研究樣本量相對較小，它「對未來研究產生想法很重要，但不是決定性研究。」

黃耀明認為，「到底完成任務的反應變得有多慢，才不再與正常衰老的變化一致？是未來有關失智症研究的下一個重要問題。」（編輯：陳慧萍）1130323