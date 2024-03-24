Telegram遭控侵權 西班牙法官下令暫時禁用

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（中央社馬德里23日綜合外電報導）西班牙高級法院「國家法院」的法官在一起由部分媒體提出的智慧財產權官司中，下令暫禁通訊應用程式Telegram。

法新社報導，國家法院（Audiencia Nacional）這個專門審理敏感案件法院的法官裴拉茲（Santiago Pedraz），已於昨天下令「暫時中止」Telegram的各項資源。

不過截至今天中午，Telegram平台在西班牙仍如常運作。

消費者權益團體Facua批評這項裁決有違比例原則，說法官的作法，類似於「為了對付幾個非法張貼有版權保護內容的網站，而下令關掉整個網路」。

Facua並警告，暫禁Telegram將對數以百萬計的用戶造成「巨大損失」。

Facua點名，提出控訴的媒體組織為Mediaset、阿特斯媒體集團（Atresmedia）、Movistar，和Egeda。

Telegram是加密訊息平台，同時允許用戶設立自己的頻道來播放內容。

裴拉茲下達暫禁令，是因為Telegram註冊地維京群島的官員，未能依2023年7月的法院請求交出相關資訊。

提訴的媒體提訴說，他們的素材在未經許可情況下被上傳至Telegram分享。

而法院希望維京群島官員能提供相關資訊，讓上述問題帳號的用戶身分曝光。

裴拉茲在昨天發布的命令中說，鑒於維京群島未能配合提交文件，他不得不採取「預防措施」。

他補充說，這道命令符合「必要性、適切性、比例性」的原則。

他主張：「現有措施中，沒有其他措施可以阻止這些被告發的行為再次發生。」

Telegram宣稱全球每月活躍用戶達7億，並強調這個平台快速、安全。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130324