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以色列空襲黎巴嫩真主黨陣地 3人受傷

2024/3/24 14:26
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（中央社黎巴嫩貝卡谷地24日綜合外電報導）法新社記者今天一早通報，以色列連夜對黎巴嫩東部城鎮巴貝克（Baalbek）空襲，造成3人受傷，其中一次空襲擊中了一棟兩層樓建築。

巴貝克是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）盟友真主黨（Hezbollah）的據點，是5個多月來當地第3次被襲擊。

以色列軍方聲明指出，戰鬥機「攻擊巴貝克地區真主黨的武器製造地點」。

法新社記者指出，以色列的空襲目標是一個已經荒廢了一段時間的真主黨中心，造成附近建築物中的3名居民受傷。

以色列軍方同時表示，「大約有50枚射擊彈從黎巴嫩發射到以色列北部，其中一些被攔截下來，其餘的則落在空曠地區」。

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真主黨表示，他們朝戈蘭高地（Golan Heights）占領區兩個以軍陣地發射「60多枚卡幽沙式火箭（Katyusha-type rockets）」，以報復以色列稍早的襲擊。

以哈戰爭爆發以來，真主黨和以色列即時常隔著黎巴嫩邊界交火。但以軍近幾星期空襲更北邊的真主黨據點，凸顯雙方可能爆發全面衝突的隱憂，以及升高加薩戰爭進一步擴大的危險。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130324

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