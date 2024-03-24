中菲南海衝突 中國學者：菲操作曝光戰術

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（中央社記者李雅雯台北24日電）中國海警船對菲律賓航入仁愛暗沙海域運補船隻噴射水砲。中國學者表示，菲國「非法運補」，另還找了多家媒體觀戰，顯然無視中國的善意，意圖操作曝光戰術打國際輿論戰。

中國海警船23日對菲律賓運補船噴射水砲。中國海警局發言人甘羽表示，菲律賓2艘海警船、1艘運補船「擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法坐灘軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事」。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸向環球時報說，菲律賓打著「運輸生活補給品」旗號，船上實際上裝載建築材料，這些貨物放在船上開放或半開放空間，中國海警在不登船情況下，也可判斷其所載貨物情況。

丁鐸宣稱，菲國進行運補活動同時，也找了多家菲律賓媒體現場觀戰，這暴露了「無視中國善意、藉機操作國際輿論」的企圖。倘若中國不加以攔截運補船，菲國可對外宣揚「菲律賓的成功」、「海警力量的勇敢」，彰顯其所謂的「權利主張」。

他說，菲國運補船遭到中國的攔截，這時菲國可汙衊中國「恃強凌弱」，把菲律賓塑造成為受害者形象，渲染「中國威脅論」，騙取國際社會同情；這種媒體曝光策略也是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來的南海政策、對中策略。

丁鐸聲稱，菲國將中國在南海的「維權」措施攤在鎂光燈下，藉以對於中國施加壓力。找來記者隨船出海，第一時間發出照片、影片，菲國透過這種作法重塑公眾認知，最終目的是在國際輿論場上「汙衊中國」。

他又說，南海在過去幾個月發生的狀況，不是「中國變得更具侵略性」，而是「菲律賓自己變得更具挑釁性」，菲律賓所稱的中國干擾其在仁愛暗沙及附近水域航行的權利、阻止菲輪換和補給等，「反映出菲律賓長期滯留中國領土的非法企圖」。

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報導引述另一名匿名專業人士的看法表示，中國海警船的噸位相較於菲國運補船有絕對優勢，菲國運補船必須迅速駛離，「可以說我方的處置合理合法，專業規範且十分有效」，這次行動對於菲國運補船實行了徹底攔截。

菲律賓於1999年將二戰時期登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，派兵駐守以主張實際控制，菲律賓軍方必須定期前往提供艦上人員補給，該區域也成為菲律賓與中國等國家在南沙群島主權爭議最前線。（編輯：邱國強）1130324