美青少女闖警局奪槍 警方：扭打中自轟身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國有關當局今天表示，一名青少女闖入加州一間警察局大廳，奪走警用槍枝朝自己開槍，並因此喪命。

法新社報導，這名女孩昨天晚間前往洛杉磯附近的工業城（City of Industry）警察局，用力捶打著警局大門。警察前往開門時，女孩從其中一名警察身上，奪走其勤務用配槍。

洛杉磯郡警長辦公室（Los Angeles County Sheriff's Department）在新聞稿中說：「這名青少女衝進大廳，拔走警察放在槍套裡的槍枝。」警方未公布女孩的姓名。

新聞稿提到：「之後，警察和搶到警用配槍的青少女發生扭打。在搶奪過程中，青少女死於自己造成的槍傷。」趕到現場的醫護人員宣布女孩當場死亡。

偵辦凶殺案的警探正在調查這起事件，警方表示，事件的起點，是他們接到那名女孩養父母的報案電話，稱她出現心理健康方面的危機。

一份聲明指出：「警方趕到現場，但在抵達現場前，那名青少女已經步行離開。（警方）接獲報案時，並不知那名青少女的去向。」

美國警察通常都有配槍，並會隨身攜帶。

洛杉磯郡警長辦公室表示，昨天的死亡事件「並非警察涉及的槍擊案件」，這是指警察開槍射擊的專門用語。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130326