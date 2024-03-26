巴基斯坦海軍航空站遇襲 5名戰鬥人員喪生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里26日專電）巴基斯坦希狄克海軍航空站（PNS Siddique）昨晚遭到攻擊，有5名戰鬥人員喪生，俾路支解放軍（BLA）聲稱犯案，原因是反對中國在俾路支省（Balochistan）投資。

希狄克海軍航空站位於俾路支省的圖巴特市（Turbat），據報駐有中國無人機。

巴基斯坦三軍公共關係處（ISPR）今天發布聲明說，4名「恐怖分子」昨晚攻擊希狄克海軍航空站，在軍方的迅速反擊之下，4人全被擊斃，但也有一名士兵陣亡。

聲明說，安全部隊正在清查週邊地區，以確認是否有殘餘恐怖分子。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）感謝安全部隊的迅速反應，將損害減至最輕。

另一方面，俾路支解放軍聲稱為昨的攻擊事件負責，以抗議中國資金進入俾路支省。

這是俾路支解放軍在過去1週內的第2次犯案。

3月20日，8名武裝分子企圖攻入瓜達爾港務局（Gwadar Port Authority），被巴基斯坦的安全部隊擊斃；俾路支解放軍事後宣布為事件負責。

瓜達爾港濱臨阿拉伯海（Arabian Sea），現由中國企業管理。

俾路支省礦產豐富，是中國「一帶一路」計畫與中巴經濟走廊的重要一環。

俾路支解放軍活躍在巴基斯坦和阿富汗一帶，尋求透過武力爭取俾路支人的民族自決與獨立。他們指控巴基斯坦政府開發俾路支省天然資源，卻未讓俾路支省受惠。

中國被俾路支解放軍視為剝削俾路支省天然資源的共犯，因此與中國相關的工程或工程人員也不時成為攻擊目標。（編輯：高照芬）1130326