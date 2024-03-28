德國入籍考試 將納入以色列相關試題過濾反猶分子

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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國公民入籍考試未來將會納入猶太教和以色列國方面的試題，目的是要藉此過濾掉反猶太申請人。

法新社報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在預定明天發行的「明鏡周刊」（Der Spiegel）上表示：「反猶太主義、種族主義和其他形式對人性的蔑視，將排除入籍可能。」

費瑟在該雜誌網站上首次發表的報告中說：「任何不贊同我們價值的人，不可以獲得德國護照。」

歸化申請人必須通過公民入籍考試才能取得德國國籍。根據明鏡周刊，新試題可能包括猶太禮拜場所的名稱、以色列哪一年建國，或者德國對以色列的特殊歷史義務。

據該雜誌報導，否定大屠殺罪和猶太體育俱樂部的入會資格，可能也會成為考題。

德國最近同意放寬嚴格的國籍法，縮短取得申請護照資格所需的時間，讓雙重國籍更容易取得。

中間偏左派主導的總理蕭茲（Olaf Scholz）聯合政府2021年底上台時的主要承諾包括徹底改革國籍法。

去年8月提出的這項修法在巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）同年10月7日襲擊以色列後受到嚴格審查。與此同時，德國反猶太事件有增加的趨勢。

除了對憲法的承諾之外，申請人現在也必須承諾保護猶太人在德國的生活。

申請入籍年限已從一般情況下在德國居住滿8年縮短為5年。如果融入情況極佳且德語程度非常好的人，只需要3年就可以取得國籍。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130328