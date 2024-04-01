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日本威士忌新定義4/1上路 防止外國產品冒充

2024/4/1 15:52
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本威士忌舉世聞名，價格通常也昂貴。從今天起，「日本威士忌」將有更嚴格定義，以防範外國生產的仿冒品。

法新社報導，近年來日本威士忌廣受好評，海外需求激增，價格飛漲，尤其是稀有的陳年品項。

但隨著其它地方生產的飲料被當作「日本威士忌」銷售，而這些飲料有時甚至不是威士忌，生產者和消費者愈來愈憂心與困惑。

因此「日本洋酒酒造組合」為「日本威士忌」引入新定義，在3年寬限期後，自今天起正式實施。

凡產品稱為「日本威士忌」，生產者必須使用日本水源，且威士忌桶必須在日本儲存至少3年，另外還有一些其餘規定。

雖然違規不會受罰，但生產者都樂見這項新的產業標準，認為這是在全球維護日本威士忌形象的一種方式。

大型生產商三得利（Suntory）表示：「我們相信這將進一步提高（日本威士忌）聲譽，因為它讓我們的國際客戶更易將（日本威士忌）與其他產品區分開來。」

專家說，日本約有100間蒸餾廠，自2000年代初期以來，所生產的威士忌愈來愈受全球重視。

2022年，日本威士忌的年度出口額達560億日圓，是10年前的14倍。2023年，此一數字降至500億日圓。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130401

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