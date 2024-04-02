星智庫調查：兩強選邊 東協民眾首度捨美就中

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（中央社新加坡2日綜合外電報導）新加坡智庫「東南亞研究所」一份調查顯示，若要東協民眾在美中之間選邊，選擇中國者首度過半超越美國。不過分析認為這可能是蹺蹺板模式，未必是一種趨勢。

「日經亞洲」報導，根據東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）彙整的「2024年東南亞態勢」調查報告，若東協（ASEAN）人民必須選邊站，50.5%的受訪者會選擇中國，49.5%傾向美國；去年則是61.1%受訪者選擇美國，38.9%選擇中國。

這是東南亞研究所自2020年起進行這項調查以來，中國首度超越美國，反映北京對東南亞影響力日增。

這項調查的對象包含公、私營部門人士，以及東南亞各國的學者和研究人員，因此這項調查代表有能力在區域議題裡影響政策族群的普遍態度。

新加坡國立大學公共政策學院院長柯成興（Danny Quah）說：「這看似是種趨勢的開端，因為這是中國第一次真正超越美國。但若細究數據，這實際上更像是一種蹺蹺板模式，而不是一種趨勢。」

在東協10個成員國中，馬來西亞受訪者選擇與中國結盟的比例最高，為75.1%，其次是印尼和寮國，分別為73.2%和70.6%。這些國家都受益於中國的「一帶一路」基礎建設倡議和與中方貿易熱絡。

美國則獲得菲律賓和越南的力挺，選擇與美結盟的受訪者比例分別是83.3%和79%，部分反映出兩國與中國在南海主權爭議的緊張關係。

此外，在攸關拜登政府東南亞政策問題上，有38.2%受訪者認為拜登主政期間，美國與東南亞的接觸變少，25.2%則認為雙方接觸有所增加。

美國智庫德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，對美國信任度下降及認為美國對東南亞事務參與度降低的看法值得關注，還說這樣的呈現「令人失望」。

然而也調查顯示，若非不得已，東南亞人民壓根就不想選邊。當被問及東協應該如何因應日益激烈的美中競逐，只有8%受訪者認為必須在兩者之間做出選擇，認保持中立不切實際；46.8%的人認為，東協應該優先增強自身的韌性與團結，以應對來自美、中的壓力。

調查還發現，59.5%的受訪者認為中國是東南亞最具影響力的經濟大國，遠高於美國的14.3%；另有43.9%的人認為中國對東南亞的政治影響力最大，高於美國的25.8%。

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柯成興說，這份調查顯示東南亞民眾認為中國已成最具影響力的經濟體，但同時也有許多人對中國的影響力感到憂心，「認知到中國是最具影響力的大國，並不代表要接受他們，怎麼看待美國也是一樣」。

這項在1月3日至2月23日進行的調查，共訪問1994人。受訪者裡33.7%來自民間，24.5%是公部門；來自智庫與研究所等學術圈者佔23.6%，12.7%來自非政府組織與媒體。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1130402