曾赴台學習料理 申桂淑帶韓國觀眾發掘台灣魅力

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）34年前曾赴台學習料理的韓國教授申桂淑，透過韓國EBS電視台節目舊地重遊，造訪大稻埕、北投溫泉、鹿港、恆春半島等地，帶領韓國觀眾發掘台灣觀光新魅力。

申桂淑與韓國教育放送公社（EBS）合作的美食旅行節目「申桂淑的摩托車日記」大受好評，本週播出第4季、也是首次前往韓國以外地區旅遊，首站就選擇與申桂淑頗有淵源的台灣，一路從北玩到南。

EBS電視台今天發布新聞稿透露本季首集節目內容，即是申桂淑34年前曾遠赴他鄉學習中式料理、度過20多歲青春時節的台灣。

她在節目中將帶著韓國觀眾前往大稻埕慈聖宮前的美食攤販，大啖吻仔魚炒飯、蚵仔煎、排骨湯等傳統早餐，飽腹一頓的價錢不到一萬韓元（約新台幣240元），讓韓國製作團隊大感吃驚。

申桂淑相識20載的台灣好友也將在節目中現身，帶著申桂淑享受北投露天溫泉，品嘗滿滿新鮮食材製成的海鮮蒸、剁椒魚頭等美食；熱愛音樂的兩人也前往蘆洲故事館，回憶經典歌手鄧麗君為她們帶來的精采青春，大唱鄧麗君經典曲目。

中文系出身、師承韓國中華料理大家李香芳的申桂淑也不忘到寧夏夜市體驗「千歲宴」，一次吃足20多種台式經典菜色，也讓韓國觀眾認識到另一種享受台灣夜市的新玩法。

離開台北前，申桂淑也重遊留學時每天都會走過的永康街，尋找當年的恩師。之後前往鹿港體驗手工拉麵線，騎著摩托車在恆春半島享受海風。

申桂淑的摩托車日「台灣篇」將在4月3日及10日播出，與EBS合作這次拍攝的台灣觀光署表示，希望藉這次節目播出展現台灣觀光多元樣貌，吸引更多韓國旅客造訪台灣。

據觀光署統計，2023年赴台的韓國旅客達74萬4727人次，較疫情前恢復約6成；今年1月赴台韓國旅客超過11萬人次，已較2019年恢復91%。（編輯：陳承功）1130402